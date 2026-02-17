Staffel 1Folge 216vom 17.02.2026
Boruto
Folge 216: Opfer
24 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 12
Um Kawaki vor Isshiki zu beschützen, bringen Boruto, Naruto und Sasuke den mächtigen Shinobi in eine andere Dimension. Dort stellen sie sich ihm zum Kampf. Währenddessen erwacht Kawaki aus seinem Koma und spricht mit Amado.
Boruto
