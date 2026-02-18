Staffel 1Folge 217vom 18.02.2026
Boruto
Folge 217: Entschluss
24 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12
Um Isshiki besiegen zu können, fusioniert Naruto sein Chakra mit Kurama und erhält dadurch unglaubliche Kräfte. Doch diese Energie greift die Lebenskraft des Hokage an, weswegen er den Kampf gegen seinen Widersacher schnell beenden muss.
Boruto
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media