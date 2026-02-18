Staffel 1Folge 218vom 18.02.2026
PartnerJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 218: Partner
24 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12
Isshiki will im Kampf Kawakis Körper übernehmen, doch dieser kann den Otsutsuki mit einem Trick zurückschlagen und ihn schließlich besiegen. Doch als sich die Freunde schon als Sieger wähnen, greift Boruto sie plötzlich an.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Boruto
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media