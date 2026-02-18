Staffel 1Folge 219vom 18.02.2026
RückkehrJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 219: Rückkehr
24 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12
Weil Boruto, Naruto, Sasuke und Kawaki in der anderen Dimension gefangen sind, liegt es nun an Boruto, sie mit seinem Zeit-Raum-Ninjutsu zu befreien. Doch seine Angst, von Momoshiki übernommen zu werden, lassen ihn zögern.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Boruto
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media