Staffel 1Folge 221vom 19.02.2026
Die Chunin-Prüfungen stehen wieder vor der TürJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 221: Die Chunin-Prüfungen stehen wieder vor der Tür
24 Min.Folge vom 19.02.2026Ab 12
Um nach Isshikis Angriff wieder für Mut zu sorgen, richtet Naruto die Chunin-Prüfungen aus. Der theoretische Teil ist für Boruto und seine Freunde kein Problem, aber der praktische Teil hält für die jungen Shinobi einige Gefahren bereit.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media