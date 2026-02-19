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Boruto

NarutoStaffel 1Folge 221vom 19.02.2026
Die Chunin-Prüfungen stehen wieder vor der Tür

Die Chunin-Prüfungen stehen wieder vor der TürJetzt kostenlos streamen

Boruto

Folge 221: Die Chunin-Prüfungen stehen wieder vor der Tür

24 Min.Folge vom 19.02.2026Ab 12

Um nach Isshikis Angriff wieder für Mut zu sorgen, richtet Naruto die Chunin-Prüfungen aus. Der theoretische Teil ist für Boruto und seine Freunde kein Problem, aber der praktische Teil hält für die jungen Shinobi einige Gefahren bereit.

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