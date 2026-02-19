Staffel 1Folge 222vom 19.02.2026
Die Nacht vor dem EntscheidungskampfJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 222: Die Nacht vor dem Entscheidungskampf
24 Min.Folge vom 19.02.2026Ab 12
Boruto und sein Team stehen in der letzten Runde der Chunin-Prüfung. Dort müssen sie sich in Einzelkämpfen beweisen, um zum Chunin aufsteigen zu können. Doch bevor es in den Kampf geht, haben sie einen Tag Zeit, um sich vorzubereiten.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media