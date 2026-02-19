Staffel 1Folge 224vom 19.02.2026
Die Legende der MonsterkatzeJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 224: Die Legende der Monsterkatze
24 Min.Folge vom 19.02.2026Ab 12
Iwabee und Wasabi treffen im zweiten Kampf der Chunin-Prüfung aufeinander. Obwohl Iwabee sehr selbstbewusst ist, bereitet ihm seine Gegnerin große Sorgen, denn Wasabi wird von ihrer ganzen Familie leidenschaftlich angefeuert.
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media