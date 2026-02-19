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Boruto

NarutoStaffel 1Folge 224vom 19.02.2026
Die Legende der Monsterkatze

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Boruto

Folge 224: Die Legende der Monsterkatze

24 Min.Folge vom 19.02.2026Ab 12

Iwabee und Wasabi treffen im zweiten Kampf der Chunin-Prüfung aufeinander. Obwohl Iwabee sehr selbstbewusst ist, bereitet ihm seine Gegnerin große Sorgen, denn Wasabi wird von ihrer ganzen Familie leidenschaftlich angefeuert.

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