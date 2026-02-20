Staffel 1Folge 225vom 20.02.2026
Showdown der BusenfreundinnenJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 225: Showdown der Busenfreundinnen
24 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12
In der letzten Runde der Chunin-Prüfungen müssen nun Sarada und Cho-Cho gegeneinander antreten. Obwohl die beiden Freundinnen eigentlich nicht gegeneinander kämpfen wollen, versprechen sie sich gegenseitig, ihr Bestes zu geben.
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media