Staffel 1Folge 226vom 20.02.2026
Samurai gegen TechnikJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 226: Samurai gegen Technik
23 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12
Der Kampf zwischen Boruto und Mitsuki in der letzten Runde der Chunin-Prüfungen muss ausfallen, da es die beiden jungen Shinobi nicht rechtzeitig in die Arena geschafft haben. Stattdessen duellieren sich Denki und Tsubaki.
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Boruto
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media