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Boruto

NarutoStaffel 1Folge 227vom 20.02.2026
Die letzte Mission von Team 7

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Boruto

Folge 227: Die letzte Mission von Team 7

24 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12

Sarada steigt zum Chunin auf und übernimmt damit die Führung von Team 7 von Konohamaru. Doch als ihr ehemaliger Ausbilder Probleme bekommt, machen sich Boruto und seine Freunde auf den Weg, um ihm aus der Klemme zu helfen.

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