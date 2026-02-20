Staffel 1Folge 227vom 20.02.2026
Die letzte Mission von Team 7Jetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 227: Die letzte Mission von Team 7
24 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12
Sarada steigt zum Chunin auf und übernimmt damit die Führung von Team 7 von Konohamaru. Doch als ihr ehemaliger Ausbilder Probleme bekommt, machen sich Boruto und seine Freunde auf den Weg, um ihm aus der Klemme zu helfen.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media