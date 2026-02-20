Staffel 1Folge 228vom 20.02.2026
Kawakis Weg zum ShinobiJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 228: Kawakis Weg zum Shinobi
24 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12
Damit Kawaki die Chance bekommt, ein Shinobi zu werden, soll er mit der Gruppe von Boruto auf eine Mission ausrücken. Doch der junge Ninja weiß nicht, wie er sich in einem Team verhalten soll, und bringt damit seine Begleiter gegen sich auf.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media