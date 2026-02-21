Staffel 1Folge 229vom 21.02.2026
BefehlsverweigerungJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 229: Befehlsverweigerung
24 Min.Folge vom 21.02.2026Ab 12
Kawaki soll sich als Shinobi beweisen, indem er gemeinsam mit Shikadei und Cho-Cho Mozuku nach Hause eskortiert. Gleichzeitig geht Team 7 seiner eigenen Mission nach, dabei treffen sie auf Ninjas, die sich verkleidet haben.
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media