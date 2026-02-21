Staffel 1Folge 230vom 21.02.2026
Boruto
Folge 230: Wunsch
24 Min.Folge vom 21.02.2026Ab 12
Nach einem Angriff auf Kawaki, Shikadai und Cho-Cho wird Mozukus Paket von feindlichen Ninjas gestohlen. Shikadai will die Mission daher beenden und zurück noch Konoha gehen, doch Kawaki will sich damit nicht abfinden und verfolg die Angreifer.
Boruto
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media