Staffel 1Folge 231vom 21.02.2026
Das rostige SchwertJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 231: Das rostige Schwert
24 Min.Folge vom 21.02.2026Ab 12
Nach einem Überfall auf eine Gruppe Händler untersuchen Wasabi, Namida und Tsubaki den Fall. Dabei finden sie heraus, dass ein Samurai für die Attacke verantwortlich sein soll. Tsubaki vermutet sogar, dass er den Täter kennt.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media