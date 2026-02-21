Staffel 1Folge 232vom 21.02.2026
Kommandant Denkis erste MissionJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 232: Kommandant Denkis erste Mission
24 Min.Folge vom 21.02.2026Ab 12
Iwabee und Metal Lee dürfen endlich ihre erste B-Rang-Mission übernehmen. Sie sollen dafür vollautomatische Marionetten in das Wasserreich transportieren. Denki soll sie als Gruppenleiter bei ihrer ersten gefährlichen Aufgabe überwachen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Boruto
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media