Staffel 1Folge 233vom 22.02.2026
Das neue Team 7 tritt in AktionJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 233: Das neue Team 7 tritt in Aktion
24 Min.Folge vom 22.02.2026Ab 12
Team 7 und das neue Mitglied Kawaki sollen Katasuke zu einer Zeremonie ins Wasserreich geleiten.
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media