Staffel 1Folge 234vom 22.02.2026
Der entfesselte SchurkeJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 234: Der entfesselte Schurke
24 Min.Folge vom 22.02.2026Ab 12
Das Kraftwerk im Wasserreich wird von Piraten angegriffen, die ihren Anführer aus dem Gefängnis befreien wollen. Während Team 7 versucht, die Attacke zurückzuschlagen, ist Boruto bei seinem Freund Karuga im Gefängnis zu Besuch.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media