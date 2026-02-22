Staffel 1Folge 236vom 22.02.2026
Boruto
Folge 236: Die Flucht
Ab 12
Auf ihrer Fahrt über die See treffen Boruto und Kawaki auf die Festung der Funatos und planen, sie gemeinsam mit Buntan zu erkunden. Gleichzeitig versucht das Team 5 auf der Insel Doto gemeinsam mit Sarada und Mitsuki die Bewohner zu retten.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media