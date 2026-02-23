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Boruto

NarutoStaffel 1Folge 237vom 23.02.2026
Die mobile Festung

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Boruto

Folge 237: Die mobile Festung

24 Min.Folge vom 23.02.2026Ab 12

Boruto, Kawaki und Buntan finden in der Festung der Funatos eine gefährliche Waffe. Zudem erfahren sie, dass Sarada die Inselbewohner retten konnte. Nun liegt es an den Shinobi, die Waffe zu zerstören, bevor sie auf das Schiff ihrer Freunde treffen.

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