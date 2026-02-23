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Boruto

NarutoStaffel 1Folge 238vom 23.02.2026
Mörder an Bord

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Boruto

Folge 238: Mörder an Bord

24 Min.Folge vom 23.02.2026Ab 12

Als die Shinobi von ihrer Mission auf hoher See zurückkehren, wird an Bord ihres Schiffes ein Mord verübt. Kyoho gerät sofort in Verdacht, der Täter zu sein. Während Boruto und Iwabee ihn bewachen, versuchen die anderen den Fall aufzuklären.

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