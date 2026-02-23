Staffel 1Folge 240vom 23.02.2026
Boruto
Folge 240: Ikadas Traum
24 Min.Ab 12
Boruto begleitet Ikada zur Ersatzteilfabrik und erfährt auf dem Weg mehr über ihn. Auf hoher See kommt ein Sturm auf und Boruto entdeckt ein gekentertes Schiff. Doch eine Rettung würde Ikadas Geheimnis in Gefahr bringen.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media