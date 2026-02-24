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Boruto

NarutoStaffel 1Folge 242vom 24.02.2026
Seiren

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Boruto

Folge 242: Seiren

24 Min.Folge vom 24.02.2026Ab 12

Der Angriff auf Kirigakure beginnt und Boruto und seine Freunde müssen die Insel verteidigen. Funamushi wird von Ikadas Schwester ausgeschickt, um gegen Kagura zu kämpfen, während sie selbst Boruto gegenüber treten will.

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