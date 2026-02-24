Staffel 1Folge 242vom 24.02.2026
SeirenJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 242: Seiren
24 Min.Folge vom 24.02.2026Ab 12
Der Angriff auf Kirigakure beginnt und Boruto und seine Freunde müssen die Insel verteidigen. Funamushi wird von Ikadas Schwester ausgeschickt, um gegen Kagura zu kämpfen, während sie selbst Boruto gegenüber treten will.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Boruto
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media