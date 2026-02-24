Staffel 1Folge 244vom 24.02.2026
RissJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 244: Riss
24 Min.Folge vom 24.02.2026Ab 12
Eine zerstörte Hängebrücke verhindert, dass Funamushis Truppe das Dorf hinter der Schlucht angreift. Doch ein Spähtrupp schafft es dennoch, durch den Wald zu kommen. Boruto und seine Freunde wollen die Dorfbewohner verteidigen.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media