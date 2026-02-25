Staffel 1Folge 245vom 25.02.2026
Funamushis HartnäckigkeitJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 245: Funamushis Hartnäckigkeit
24 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 12
Die Soldaten von Funamushi umgehen Borutos Falle und greifen ihn und seine Freunde an. Doch dann schließen sich Hebiichigo, Kyoho und Buntan den in die Ecke gedrängten Shinobi an und helfen ihnen in dem gefährlichen Kampf.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media