Staffel 1Folge 246vom 25.02.2026
Ein schwerer VerlustJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 246: Ein schwerer Verlust
24 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 12
Kagura wird im Kampf gegen Funamushi schwer verwundet. Boruto greift sofort ein und kann seinen Gegner mithilfe seines Karmas überwältigen. Doch trotz der sofortigen Hilfe seiner Freunde kann Kagura nicht mehr geheilt werden.
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Boruto
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media