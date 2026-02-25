Staffel 1Folge 247vom 25.02.2026
Folge 247: Für Kagura
24 Min.Ab 12
Nachdem das Lebensmittellager des Dorfes zerstört wurde, will das Team 5 den Bewohnern helfen, indem sie im Wald nach Nahrung und Feinden suchen. Gleichzeitig entzieht Araumi Isari nach Tenmas Tod die Kontrolle über seine Armee.
Boruto
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media