Staffel 1Folge 248vom 25.02.2026
Erneuter TodeskampfJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 248: Erneuter Todeskampf
24 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 12
Als die Shinobi erfahren, dass Iwabee und Denki von Funamushis Truppe gefangen genommen wurden, wollen sie ihre Freunde befreien. Doch der nächste Angriff der Piraten beginnt und Boruto und seine Freunde müssen das Dorf verteidigen.
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Boruto
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media