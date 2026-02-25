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Boruto

NarutoStaffel 1Folge 248vom 25.02.2026
Erneuter Todeskampf

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Boruto

Folge 248: Erneuter Todeskampf

24 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 12

Als die Shinobi erfahren, dass Iwabee und Denki von Funamushis Truppe gefangen genommen wurden, wollen sie ihre Freunde befreien. Doch der nächste Angriff der Piraten beginnt und Boruto und seine Freunde müssen das Dorf verteidigen.

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