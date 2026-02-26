Staffel 1Folge 250vom 26.02.2026
Das Blut der FunatosJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 250: Das Blut der Funatos
24 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 12
Ikada kehrt nach Hause zurück, um dort seiner schwer verletzten Schwester Seiren zur Seite zu stehen. Gleichzeitig will sein Vater ihn davon überzeugen, sich endlich den Funatos anzuschließen, und auch Kobuna spricht in sein Gewissen.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media