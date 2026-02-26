Staffel 1Folge 251vom 26.02.2026
Der Entschluss der beidenJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 251: Der Entschluss der beiden
24 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 12
Nach dem Verlust von Verwandten und Untergeordneten erklärt Araumi dem Land des Wassers offiziell den Krieg. Während der Mizukage beschließt, ihn zu bekämpfen, erhält Boruto Hilfe bei seinen Bemühungen, weitere Opfer zu verhindern.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media