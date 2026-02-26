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Boruto

NarutoStaffel 1Folge 251vom 26.02.2026
Der Entschluss der beiden

Der Entschluss der beidenJetzt kostenlos streamen

Boruto

Folge 251: Der Entschluss der beiden

24 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 12

Nach dem Verlust von Verwandten und Untergeordneten erklärt Araumi dem Land des Wassers offiziell den Krieg. Während der Mizukage beschließt, ihn zu bekämpfen, erhält Boruto Hilfe bei seinen Bemühungen, weitere Opfer zu verhindern.

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