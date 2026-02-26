Staffel 1Folge 252vom 26.02.2026
Das Gefühl von VertrauenJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 252: Das Gefühl von Vertrauen
24 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 12
Als sie das schreckliche Sturmgebiet verlassen, trifft die Armada der Funato auf die Armada der Kiri. Die Schlacht scheint unausweichlich, aber Boruto versucht mit aller Kraft, den unnötigen Krieg zu beenden und Ikada zum Frieden zu bewegen.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media