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Boruto

NarutoStaffel 1Folge 252vom 26.02.2026
Das Gefühl von Vertrauen

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Boruto

Folge 252: Das Gefühl von Vertrauen

24 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 12

Als sie das schreckliche Sturmgebiet verlassen, trifft die Armada der Funato auf die Armada der Kiri. Die Schlacht scheint unausweichlich, aber Boruto versucht mit aller Kraft, den unnötigen Krieg zu beenden und Ikada zum Frieden zu bewegen.

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