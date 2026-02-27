Staffel 1Folge 253vom 27.02.2026
Unvereinbare GefühleJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 253: Unvereinbare Gefühle
24 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12
Boruto, Sarada und Mitsuki erreichen das Schlachtfeld auf hoher See, bevor der Kampf der beiden Flotten begonnen hat. Gemeinsam versuchen sie Ikada davon zu überzeugen, den Angriff abzubrechen und Frieden mit Kirigakure zu schließen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Boruto
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media