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Boruto

NarutoStaffel 1Folge 255vom 27.02.2026
Eine mühselige Aufgabe

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Boruto

Folge 255: Eine mühselige Aufgabe

24 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12

Nachdem das Team 7 aus dem Wasserreich in sein Heimatdorf zurückkehrt, erhalten die Shinobi viel Lob vom Hokage. Gleichzeitig denkt Boruto immer noch über die Konsequenzen für Ikada nach, und streitet sich mit Kawaki über das Thema.

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