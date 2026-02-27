Staffel 1Folge 255vom 27.02.2026
Eine mühselige AufgabeJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 255: Eine mühselige Aufgabe
24 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12
Nachdem das Team 7 aus dem Wasserreich in sein Heimatdorf zurückkehrt, erhalten die Shinobi viel Lob vom Hokage. Gleichzeitig denkt Boruto immer noch über die Konsequenzen für Ikada nach, und streitet sich mit Kawaki über das Thema.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media