Staffel 1Folge 27vom 16.04.2024
Boruto
Folge 27: Das Shinobi-Bout der Freundschaft
23 Min. Ab 12
Boruto und seinen Freunden gelingt es mit Kaguras Hilfe, Denki vor Hachiya zu retten. Allerdings will Shizuma weiterhin das Chaos in Kirigakure entfesseln. Kagura erzählt, dass er Yaguras Enkel ist und Angst hat, das Schwert einzusetzen.
Boruto
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
