Staffel 1Folge 29vom 17.04.2024
Die neuen sieben Shinobi-SchwertkämpferJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 29: Die neuen sieben Shinobi-Schwertkämpfer
23 Min.Folge vom 17.04.2024Ab 12
Die New Seven Ninja Swordsmen starten einen Aufstand, um ihr Dorf wieder ins Blutnebelndorf zurückzuverwandeln. Daraufhin erreichen Chojuro und Mei die Nachricht von der Rebellion und wollen die Täter zusammen mit Kagura hinrichten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Boruto
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media