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Boruto

NarutoStaffel 1Folge 29vom 17.04.2024
Die neuen sieben Shinobi-Schwertkämpfer

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Boruto

Folge 29: Die neuen sieben Shinobi-Schwertkämpfer

23 Min.Folge vom 17.04.2024Ab 12

Die New Seven Ninja Swordsmen starten einen Aufstand, um ihr Dorf wieder ins Blutnebelndorf zurückzuverwandeln. Daraufhin erreichen Chojuro und Mei die Nachricht von der Rebellion und wollen die Täter zusammen mit Kagura hinrichten.

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