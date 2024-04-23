Staffel 1Folge 44vom 23.04.2024
Shikadais ZögernJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 44: Shikadais Zögern
23 Min.Folge vom 23.04.2024Ab 12
Boruto sieht die diebischen Aktivitäten der Byakuya-Bande im Hidden Leaf immer noch als falsch an. Die Genin müssen entsprechend zusammenarbeiten, um die Bande aufzuhalten, weshalb die Sicherheit im gesamten Dorf erhöht wird.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Boruto
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media