Staffel 1Folge 45vom 23.04.2024
Folge 45: Erinnerungen an einen Schneetag
23 Min.Folge vom 23.04.2024Ab 12
Shikadai und Ryogi sind Freunde, doch erscheint Ryoki eines Tages nicht zum üblichen Treffpunkt. Dementsprechend ist Shikadai Shikadai über sein Verhalten äußerst besorgt, weil Ryoki seine Bedenken das letzte Mal nicht mitgeteilt hat.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media