Staffel 1Folge 47vom 23.04.2024
Boruto
Folge 47: Die Figur, die ich sein will
23 Min.Folge vom 23.04.2024Ab 12
Die Byakuya-Bande greift das Forschungszentrum von Katasuke an, wo er Ninjawerkzeuge entwickelt. Außerdem findet Shikadai heraus, was die Byakuya-Bande vorhat, und eilt ihnen mit Boruto hinterher, woraufhin ein Kampf in einem Zug stattfindet.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media