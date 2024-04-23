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Boruto

NarutoStaffel 1Folge 48vom 23.04.2024
Die Genin-Doku

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Boruto

Folge 48: Die Genin-Doku

23 Min.Folge vom 23.04.2024Ab 12

Team 5 dreht eine PR-Videodokumentation, um im Auftrag der Hokage, mehr Studenten zu gewinnen. Dazu sollen Iwabe, Denki und Metal in dem Video auftreten, die während des Angriffs der Byakuya-Bande suspendiert waren und nur zuschauen durften.

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