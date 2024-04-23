Staffel 1Folge 48vom 23.04.2024
Die Genin-DokuJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 48: Die Genin-Doku
23 Min.Folge vom 23.04.2024Ab 12
Team 5 dreht eine PR-Videodokumentation, um im Auftrag der Hokage, mehr Studenten zu gewinnen. Dazu sollen Iwabe, Denki und Metal in dem Video auftreten, die während des Angriffs der Byakuya-Bande suspendiert waren und nur zuschauen durften.
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media