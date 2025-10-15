Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Boruto

Ein schwerer Verlust

ProSieben MAXXFolge vom 15.10.2025
Ein schwerer Verlust

Ein schwerer VerlustJetzt kostenlos streamen

Boruto

Folge vom 15.10.2025: Ein schwerer Verlust

24 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 12

Im Kampf gegen Funamushi wird Kagura schwer verletzt. Boruto setzt zum Gegenschlag an und schafft es, sein Karma zu aktivieren und den Feind mit seinen freigesetzten Kräften zunächst zu besiegen. Die Shinobi versuchen daraufhin, ihren Freund zu heilen, doch jede Hilfe kommt zu spät.

Alle verfügbaren Folgen