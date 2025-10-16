Boruto
Folge vom 16.10.2025: Für Kagura
Bei dem Angriff der Funatos wurde das Lebensmittellager des Dorfes zerstört. Team 5 bietet an, im Wald nach Nahrung zu suchen und gleichzeitig Ausschau nach dem Feind zu halten. Araumi, der Anführer der Piraten, ist erzürnt über den Tod seines Sohnes Tenma und entzieht Isari das Kommando.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2017
