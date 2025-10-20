Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Boruto

Aufkeimender Hass

ProSieben MAXXFolge vom 20.10.2025
Aufkeimender Hass

Aufkeimender HassJetzt kostenlos streamen

Boruto

Folge vom 20.10.2025: Aufkeimender Hass

24 Min.Folge vom 20.10.2025Ab 12

Nachdem Boruto und die anderen Funamushi endgültig besiegen konnten, machen sie sich auf die Suche nach Denki und Iwabee, die bereits seit drei Tagen vermisst werden. Als sie ihre Kameraden schließlich finden, berichten diese von ihrer Gefangenschaft. Boruto wird im Wald von einem Jungen angegriffen, der sich als Funamushis Sohn entpuppt ...

Alle verfügbaren Folgen