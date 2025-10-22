Boruto
Folge vom 22.10.2025: Der Entschluss der beiden
24 Min.Folge vom 22.10.2025Ab 12
Die Shinobi erfahren, dass Ikada nun die Armee der Funatos anführt. Boruto macht sich schwere Vorwürfe, weil er denkt, dass er dafür verantwortlich ist. Isari wendet sich währenddessen an den Mizukage und will Frieden mit Kirigakure schließen - doch noch während die beiden miteinander verhandeln, erklärt Araumi den Krieg.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2017
Copyrights:© Panini UK Ltd.
