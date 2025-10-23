Zum Inhalt springenBarrierefrei
Boruto

ProSieben MAXXFolge vom 23.10.2025
Folge vom 23.10.2025: Das Gefühl von Vertrauen

24 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 12

Boruto will alles versuchen, um den unnötigen Krieg zwischen Kirigakure und den Funatos zu verhindern. Zusammen mit Sarada und Mitsuki macht er sich auf den Weg zu Chojuro, um diesen um Einhalt zu bitten. Auf hoher See treffen die feindlichen Flotten schon bald aufeinander ...

