Boruto
Folge vom 23.10.2025: Das Gefühl von Vertrauen
24 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 12
Boruto will alles versuchen, um den unnötigen Krieg zwischen Kirigakure und den Funatos zu verhindern. Zusammen mit Sarada und Mitsuki macht er sich auf den Weg zu Chojuro, um diesen um Einhalt zu bitten. Auf hoher See treffen die feindlichen Flotten schon bald aufeinander ...
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Panini UK Ltd.
Enthält Produktplatzierungen