Boruto
Folge vom 29.06.2026: Stuhltanz
23 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 12
In Ogas Todesspiel sind nur noch acht Kandidaten übrig. Während sie auf die nächste Aufgabe warten, tauschen sie sich darüber aus, was ihre Gründe fürs Überleben sind. Für das dritte Experiment werden Boruto und die anderen in einen Raum gesperrt, der tödliche Fallen bereithält, die durch Schalter an der Wand ausgelöst werden.
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Panini UK Ltd.