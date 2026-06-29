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Boruto

Stuhltanz

ProSieben MAXXFolge vom 29.06.2026
Stuhltanz

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Boruto

Folge vom 29.06.2026: Stuhltanz

23 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 12

In Ogas Todesspiel sind nur noch acht Kandidaten übrig. Während sie auf die nächste Aufgabe warten, tauschen sie sich darüber aus, was ihre Gründe fürs Überleben sind. Für das dritte Experiment werden Boruto und die anderen in einen Raum gesperrt, der tödliche Fallen bereithält, die durch Schalter an der Wand ausgelöst werden.

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