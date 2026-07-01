Boruto
Folge vom 01.07.2026: Durchbruch
23 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Boruto stellt Kiseru zur Rede und will von ihm wissen, ob er wirklich für Oga arbeitet. Der Junge flüchtet in ein unterirdisches Höhlensystem und Boruto und die anderen Gefangenen nehmen die Verfolgung auf. Team 7 wird im Wald währenddessen von einer Gruppe Shinobi umzingelt ...
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Panini UK Ltd.