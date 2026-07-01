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Boruto

Durchbruch

ProSieben MAXXFolge vom 01.07.2026
Durchbruch

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Boruto

Folge vom 01.07.2026: Durchbruch

23 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Boruto stellt Kiseru zur Rede und will von ihm wissen, ob er wirklich für Oga arbeitet. Der Junge flüchtet in ein unterirdisches Höhlensystem und Boruto und die anderen Gefangenen nehmen die Verfolgung auf. Team 7 wird im Wald währenddessen von einer Gruppe Shinobi umzingelt ...

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