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Boruto

Die Wahrheit hinter Yatsume

ProSieben MAXXFolge vom 02.07.2026
Die Wahrheit hinter Yatsume

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Boruto

Folge vom 02.07.2026: Die Wahrheit hinter Yatsume

23 Min.Folge vom 02.07.2026Ab 12

Boruto stellt fest, dass er und die anderen Teilnehmer des Experiments die ganze Zeit in einer Art Simulation gefangen waren und alle noch am Leben sind. Doch nur er, Yatsume und Rokuro sind bei Bewusstsein und versuchen nun, aus Ogas Labyrinth zu entkommen.

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