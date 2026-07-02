Boruto
Folge vom 02.07.2026: Die Wahrheit hinter Yatsume
23 Min.Folge vom 02.07.2026Ab 12
Boruto stellt fest, dass er und die anderen Teilnehmer des Experiments die ganze Zeit in einer Art Simulation gefangen waren und alle noch am Leben sind. Doch nur er, Yatsume und Rokuro sind bei Bewusstsein und versuchen nun, aus Ogas Labyrinth zu entkommen.
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Panini UK Ltd.