Sasuke Retsuden - SternenreiheJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge vom 06.07.2026: Sasuke Retsuden - Sternenreihe
23 Min.Folge vom 06.07.2026Ab 12
Die Aufseher im Arbeitslager haben es auf Sasuke abgesehen. Als er dann auch noch von einem Dinosaurier angegriffen wird, landet er auf der Krankenstation und trifft dort auf seine Frau. Sakura hat sich ebenfalls im Arbeitslager eingeschlichen, um Sasuke bei der Suche nach dem Heilmittel für Naruto zu unterstützen.
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Panini UK Ltd.