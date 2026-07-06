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Boruto

Sasuke Retsuden - Sternenreihe

ProSieben MAXXFolge vom 06.07.2026
Sasuke Retsuden - Sternenreihe

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Boruto

Folge vom 06.07.2026: Sasuke Retsuden - Sternenreihe

23 Min.Folge vom 06.07.2026Ab 12

Die Aufseher im Arbeitslager haben es auf Sasuke abgesehen. Als er dann auch noch von einem Dinosaurier angegriffen wird, landet er auf der Krankenstation und trifft dort auf seine Frau. Sakura hat sich ebenfalls im Arbeitslager eingeschlichen, um Sasuke bei der Suche nach dem Heilmittel für Naruto zu unterstützen.

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