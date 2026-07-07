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Boruto

Sasuke Retsuden - Das Geheimnis des Kellers

ProSieben MAXXFolge vom 07.07.2026
Sasuke Retsuden - Das Geheimnis des Kellers

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Boruto

Folge vom 07.07.2026: Sasuke Retsuden - Das Geheimnis des Kellers

23 Min.Folge vom 07.07.2026Ab 12

Sasuke und Sakura schmieden einen Plan, um den privaten Keller von Zansurus Zimmer zu untersuchen. Darin hoffen sie, Hinweise auf die Extrempartikel zu finden. Sie wollen den Besuch des Boten des Premierministers nutzen, um sich heimlich in den streng bewachten Raum zu schmuggeln.

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