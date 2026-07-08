Sasuke Retsuden - Der Himmel, der auf die Erde fielJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge vom 08.07.2026: Sasuke Retsuden - Der Himmel, der auf die Erde fiel
23 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12
Sasuke und Sakura sind noch immer auf der Suche nach dem Heilmittel für Naruto. Unabhängig voneinander können die beiden jeweils einen Teil des Rätsels um die Extrempartikel lösen und versuchen anschließend, diese in ihre Hände zu bekommen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Panini UK Ltd.