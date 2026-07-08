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Boruto

Sasuke Retsuden - Der Himmel, der auf die Erde fiel

ProSieben MAXXFolge vom 08.07.2026
Sasuke Retsuden - Der Himmel, der auf die Erde fiel

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Boruto

Folge vom 08.07.2026: Sasuke Retsuden - Der Himmel, der auf die Erde fiel

23 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12

Sasuke und Sakura sind noch immer auf der Suche nach dem Heilmittel für Naruto. Unabhängig voneinander können die beiden jeweils einen Teil des Rätsels um die Extrempartikel lösen und versuchen anschließend, diese in ihre Hände zu bekommen.

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