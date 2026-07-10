Boruto
Folge vom 10.07.2026: Krallenspuren
23 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 12
Isshiki wendet sich an Code, um ihm den Willen der Otsutsuki weiterzugeben. Der junge Kämpfer soll Kawaki und Boruto opfern, um sich dadurch weiterzuentwickeln. Er macht sich auf den Weg zu Boros Kultstätte, um dort den Cyborg Ada ausfindig zu machen. Die Shinobi in Konoha finden derweil Codes Krallenspuren in der Nähe des Dorfes.
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Panini UK Ltd.