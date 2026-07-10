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Boruto

Krallenspuren

ProSieben MAXXFolge vom 10.07.2026
Krallenspuren

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Boruto

Folge vom 10.07.2026: Krallenspuren

23 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 12

Isshiki wendet sich an Code, um ihm den Willen der Otsutsuki weiterzugeben. Der junge Kämpfer soll Kawaki und Boruto opfern, um sich dadurch weiterzuentwickeln. Er macht sich auf den Weg zu Boros Kultstätte, um dort den Cyborg Ada ausfindig zu machen. Die Shinobi in Konoha finden derweil Codes Krallenspuren in der Nähe des Dorfes.

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